حان موعد الحصاد.. الجوائز تنهال على "المدمر" هالاند 

حصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وتألق إيرلينغ هالاند بشكل لافت في موسمه الأول مع فريق مانشستر سيتي، فقد حطم العديد من الأرقام القياسية، أبرزها الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإحرازه 36 هدفا حتى الآن.

وأعلنت رابطة "البريميرليغ" عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" عن فوز هالاند بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز (2022-2023)، بعد المستوى المذهل الذي قدمه على مدار المباريات التي خاضها مع مانشستر سيتي.

وعلق الحساب الرسمي للرابطة على تتويج هالاند بالجائزة، قائلا: "يا له من موسم استثنائي قدمه هالاند".

وتعد هذه هي الجائزة الثانية التي يحصدها الهداف النرويجي بعدما توج بجائزة لاعب الموسم من جانب رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين في إنجلترا، ليصبح أول لاعب في مانشستر سيتي يفوز بهذه الجائزة، والتي يتم تقديمها منذ العام 1948، منذ أن نالها قلب الدفاع البرتغالي روبن دياز عن الموسم (2020-2021).

كما حصد هالاند (22 عاما) جائزة أخرى من رابطة "البريميرليغ"، وهي لأفضل لاعب شاب، ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يجمع بين الجائزتين في موسم واحد.

وبشكل عام، شارك هالاند في 51 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 52 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

ويتربع النجم النرويجي على عرش صدارة هدافي "البريميرليغ" برصيد 36 هدفا، وهو أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف خلال موسم واحد من المسابقة، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة، كما يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 12 هدفا، وبات قريبا أيضا من التتويج بجائزة هداف "التشامبيونز ليغ" أيضا، حيث تأهل مع مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية للبطولة لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، يوم السبت 10 يونيو 2023، بمدينة إسطنبول التركية.

كل هذه الأرقام والإنجازات، جاءت خلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي، حيث انضم إيرلينغ هالاند لصفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات