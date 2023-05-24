برايتون يوقف قطار مانشستر سيتي السريع في ليلة تاريخية!

انتزع فريق برايتون نقطة ثمينة من ضيفه مانشستر سيتي (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ32 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النجم الإنجليزي فيل فودين هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي بحلول الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الأوروغوياني جوليو إنشيزو بهدف التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 38 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "فالمر – Falmer" بمدينة برايتون.

وتعادل نادي مانشستر سيتي للمرة الأولى بعد 12 انتصارا متتاليا، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، وكان قد ضمن تتويجه بلقب بطل "البريمير ليغ" مبكرا، بعد أن تعرض وصيفه أرسنال لهزيمة ثقيلة (0-3) في عقر داره أمام ضيفه برايتون بالذات، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، يوم الأحد 14 مايو الجاري، ضمن الجولة الـ36 من الدوري.

أما برايتون فقد رفع رصيده إلى 62 نقطة، وضمن احتلاله المركز السادس في جدول الترتيب، والتأهل إلى الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

المصدر: RT