"المدمر" هالاند يتحدث عن أفضل أهدافه منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي (فيديو)

كشف النجم النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن الأهداف المفضلة له خلال موسمه الأول مع السيتي.

انضم إيرلينغ هالاند (22 عاما) إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

وحصل النجم النرويجي على جائزة أفضل لاعب في الموسم الكروي الإنجليزي، وذلك برأي رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية "FWA".

وقال هالاند، خلال حوار لشبكة "سكاي سبورتس": "المباراة الأولى كانت مهمة أمام وست هام لكي أحظى ببداية جيدة، إضافة إلى تهدئة الجماهير قليلا، كان ذلك مهما"، سجل هدفين في أول ظهور له بقميص "السماوي" في شباك نادي وست هام يونايتد (2-0) ضمن "البريميرليغ".

🎥 استمتع بمشاهدة ملخص المباراة وثنائية الروبوت هالاند أمام وست هام 🔥⚽⚽#السيتيpic.twitter.com/f1rbgr2MCd — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 7, 2022

وأضاف: "بالطبع سجلت العديد من الأهداف الرائعة هنا، الـ"هاتريك" الذي سجلته أمام مانشستر يونايتد كان مذهلا، كما أن الهدف الذي حطمت به الرقم القياسي أمام وست هام (مباراة الأسبوع 28 والذي انفرد فيها بلقب أفضل هداف في موسم واحد بتاريخ البريميرليغ) كان رائعا، وهناك مقصية أمام ساوثهامبتون والعديد من الأهداف الأخرى الرائعة التي أقدرها".

هاتريك أصبح معتاد من السفاح النرويجي 🤷‍♂️

ثلاثية هالاند الرائعة في مرمى مانشستر يونايتد 🔥pic.twitter.com/KhGL9CswXt — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) October 2, 2022

هدف هالاند الخرافي ورباعية رائعة 🙌



استمتع بملخص الفوز على ساوثهامبتون 👇#السيتيpic.twitter.com/azCi4YozPE — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 8, 2023

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وحطم إيرلينغ هالاند العديد من الأرقام القياسية في موسمه الأول مع فريق مانشستر سيتي، أبرزها الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإحرازه 36 هدفا خلال 35 مباراة حتى الآن، و52 هدفا خلال 51 مباراة خاضها في جميع المسابقات بقميص السيتي.

المصدر: وكالات