محمد صلاح: أنا محطم تماما!

عبر النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، عن احباطه لفشل فريقه في احتلال أحد المراكز الأربعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتأكد غياب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، بعد فوز مانشستر يونايتد على ضيفه تشيلسي (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ32 "للبرمير ليغ".

وضمن نادي مانشستر يونايتد البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، رفقة كل من مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد.

وكتب محمد صلاح "تغريدة" مؤثرة عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها: "أنا محطم تماما. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف ولكن من السابق لآوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. نحن نخذل أنفسنا وخذلناكم".

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM — Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023

المصدر: "twitter/MoSalah"