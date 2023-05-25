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محمد صلاح: أنا محطم تماما!

الرياضة

محمد صلاح: أنا محطم تماما!
Globallookpress /Mark Cosgrove/News Images
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عبر النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، عن احباطه لفشل فريقه في احتلال أحد المراكز الأربعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتأكد غياب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، بعد فوز مانشستر يونايتد على ضيفه تشيلسي (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ32 "للبرمير ليغ".

وضمن نادي مانشستر يونايتد البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، رفقة كل من مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد.

وكتب محمد صلاح "تغريدة" مؤثرة عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها: "أنا محطم تماما. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف ولكن من السابق لآوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. نحن نخذل أنفسنا وخذلناكم".

المصدر: "twitter/MoSalah" 

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