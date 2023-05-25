مانشستر يونايتد يقضي على الأمل الأخير لفريق ليفربول

ألحق فريق مانشستر يونايتد هزيمة ساحقة بضيفه تشيلسي (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ32 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحملت رباعية أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" توقيع كل من البرازيلي كاسيميرو، والفرنسي أنتوني مارسيال، والبرتغالي برونو فيرنانديز، والإنجليزي ماركوس راشفورد، في الدقائق (6، 45، 73 من ضربة جزاء، 78) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس هدف الفريق اللندني اليتيم في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد".

وحقق نادي مانشستر يونايتد انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 72 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، وضمن بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، رفقة كل من مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، ليقضي على الأمل الأخير لفريق ليفربول في الظفر بهذه البطاقة الأخيرة.

في المقابل، مني فريق تشيلسي بالهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند 43 نقطة، ويبقى في المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT