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بطائرتي هليكوبتر.. قميص "السماوي" الجديد يهبط من السماء (فيديو)

الرياضة

بطائرتي هليكوبتر.. قميص 
Globallookpress /Conor Molloy/News Images
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قدم نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء يوم الخميس، قميصه الجديد للموسم (2023-2024) بطريقة مميزة، خطفت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر هبوط قميص "السماوي" للموسم المقبل، من طائرتي هليكوبتر على أحد المباني الكبرى، وسط احتفال كبير من بعض الجماهير المتواجدة.

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وأكد مانشستر سيتي أن الزي الأساسي الجديد للفريق مستوحى من القميص الذي تم ارتداؤه خلال الموسم الأول في ملعب "الاتحاد" الذي يخوض عليه مبارياته حاليا.

المصدر: "twitter/Cityarabia" 

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