بطائرتي هليكوبتر.. قميص "السماوي" الجديد يهبط من السماء (فيديو)
قدم نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء يوم الخميس، قميصه الجديد للموسم (2023-2024) بطريقة مميزة، خطفت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر هبوط قميص "السماوي" للموسم المقبل، من طائرتي هليكوبتر على أحد المباني الكبرى، وسط احتفال كبير من بعض الجماهير المتواجدة.
قميصنا الجديد لموسم 2023/24 كما لم تراه من قبل 👀💙@pumafootball 🤝 @AldarTweets#السيتيpic.twitter.com/oAhCahg84N— مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 25, 2023
وأكد مانشستر سيتي أن الزي الأساسي الجديد للفريق مستوحى من القميص الذي تم ارتداؤه خلال الموسم الأول في ملعب "الاتحاد" الذي يخوض عليه مبارياته حاليا.
المصدر: "twitter/Cityarabia"