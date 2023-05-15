المغرب يطيح بمالي ويصعد لنهائي كأس إفريقيا للناشئين

بلغ منتخب المغرب للناشئين تحت 17 عاما نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالجزائر للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه في الدور نصف النهائي على منتخب مالي بركلات الترجيح 6-5.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لـ"أشبال الأطلس".

ويلعب المنتخب المغربي في المباراة النهائية المقررة الجمعة المقبل، مع نظيره السنغالي الذي تأهل على حساب منتخب بوركينافاسو بفضل ركلات الترجيح أيضا عقب التعادل 1-1.

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها المغرب والسنغال إلى نهائي كأس إفريقيا للناشئين لكرة القدم منذ إقرار هذه المنافسة عام 1995.

المصدر: وكالات