رسميا.. برشلونة يعلن رحيل نجمه المخضرم

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، رحيل نجمه المخضرم سيرجيو بوسكيتس، بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، ولم يتم الاتفاق حول التجديد.

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Sergio Busquets (34) will leave Barcelona as a free agent this summer.



721 appearances for the club, 32 trophies won, true club legend. pic.twitter.com/3W9St0ye7w — EuroFoot (@eurofootcom) May 10, 2023

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بوسكيتس حسم قراره بعدم الانتقال لأي فريق أوروبي، لأنه لا يرغب في مواجهة برشلونة، مثلما فعل تشافي وأندرياس إنييستا.



وأضافت الصحيفة: "هناك خياران أمام بوسكيتس، وهما الانتقال للدوري السعودي أو اللعب في أمريكا من بوابة إنتر ميامي".

يذكر أن صاحب الـ35 سنة حصد العديد من الألقاب بقميص برشلونة، منها 8 بطولات دوري و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و3 بطولات كأس العالم للأندية.

المصدر: "وكالات"