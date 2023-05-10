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رسميا.. برشلونة يعلن رحيل نجمه المخضرم

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل نجمه المخضرم
AFP
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أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، رحيل نجمه المخضرم سيرجيو بوسكيتس، بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، ولم يتم الاتفاق حول التجديد.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بوسكيتس حسم قراره بعدم الانتقال لأي فريق أوروبي، لأنه لا يرغب في مواجهة برشلونة، مثلما فعل تشافي وأندرياس إنييستا.

وأضافت الصحيفة: "هناك خياران أمام بوسكيتس، وهما الانتقال للدوري السعودي أو اللعب في أمريكا من بوابة إنتر ميامي".

يذكر أن صاحب الـ35 سنة حصد العديد من الألقاب بقميص برشلونة، منها 8 بطولات دوري و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و3 بطولات كأس العالم للأندية.

المصدر: "وكالات"

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