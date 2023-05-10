كبار أندية أوروبا مصيرها مرتبط بمستقبل ميسي

يبدو أن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أي فريق ستؤثرعلى صفقات سوق الانتقالات الصيفية القادمة، حتى لو كانت في دور بعيد كل البعد عن الدوري الذي سينتقل إليه.

التأثير المتوقع سيكون كنظرية "تأثير الفراشة" التي ترفرف بجناحها في أقصى الشرق فتحدث الأعاصير في أقصى الغرب.

في حين يشغل مستقبل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، العالم كله مع تقارير أصدرتها وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء عن أن انتقال ليو "تم" إلى السعودية مقابل صفقة استثنائية وضخمة من دون الكشف عن التفاصيل المالية، مؤكدة أن نادي الهلال أنهى كل الأمور المتعلقة بانتقال ميسي وأن الصفقة تمت بالفعل.

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لكن خورخي ميسي والد ووكيل ليو، عاد لينفي ذلك، مؤكدا أنه ونجله لم يتفقا مع أي ناد حتى الآن من أجل الانضمام إليه الصيف المقبل.

رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان سيدفع الأخير للدخول في سوق الانتقالات بقوة وربما يقتنص صفقة فيكتور أوسيمين لاعب نابولي من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

فيما يستعد مانشستر بدوره لدعم صفوفه بهاري كين نجم توتنهام الإنجليزي ربما سيكون النادي الأكثر تضررا، فبايرن ميونخ في حال فقدانه صفقة أوسيمين سيتجه لكين لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي الذي لم يعوضه، خاصة مع معاناة النادي من تخبط كبير هذا الموسم سواء داخل أو خارج ألمانيا.

ولم يتوصل ليونيل ميسي البالغ 35 عاما لاتفاق مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده، والذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، في ظل الأزمات التي نشبت بين الطرفين مؤخرا، وتعرض "البرغوث" لعقوبة الإيقاف بسبب زيارته إلى السعودية الأسبوع الماضي، من دون إذن النادي الفرنسي.

المصدر: "وسائل إعلام"