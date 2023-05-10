رافينيا يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

فند الدولي البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الأنباء حول مغادرته الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر الصحفي الشهير الإيطالي، فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، شارك بنشر حساب برازيلي متخصص في كرة القدم عبر موقع "إنستغرام"، تحدث فيه أن برشلونة أعطى الضوء الأخضر لرافينيا لمغادرة صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي.

وقام رافينيا بالرد على ذلك المنشور، قائلا: "أخبار مزيفة.. من شارك في هذه الأخبار، ليس على دراية جيدة أو غير محترف"..

وارتبط اسم رافينيا بالرحيل عن برشلونة في صيف العام الحالي 2023، في ضوء اهتمام أندية "البريميرليغ" بالحصول على خدماته وخاصة نيوكاسل يونايتد وتشيلسي.

في الوقت نفسه، يستهدف برشلونة، بيع بعض لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي 2023، للهبوط بفاتورة الرواتب، وربما إمكانية استعادة نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن رافينيا ا(26 عاما) انضم إلى صفوف برشلونة خلال الصيف الماضي 2022، قادما، من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل مبلغ يقدر بحوالي 60 مليون يورو، وشارك في 45 مباراة بقميص "البلوغرانا" ونجح في تسجيل 10 أهداف إضافة إلى 11 تميريرة حاسمة.

المصدر: وسائل إعلام