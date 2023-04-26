"مو شغلك".. رئيس نادي النصر يصدم إعلاميا وجه له النصيحة!

صرح الإعلامي الرياضي علي هبة، بأن رئيس نادي النصر السعودي لكرة القدم، مسلي آل معمر لا يقبل النصيحة، رغم ما تقترفه إدارة النادي من أخطاء في القرارات الفنية وبعض الإداريات.

تعرض نادي النصر لعدد من الإخفاقات في مختلف المسابقات المحلية خلال الموسم الجاري، إذ ودع "العالمي" مسابقتي كأس السوبر وكأس الملك من الدور نصف النهائي، وخسر صدارة ترتيب دوري "روشن" للمحترفين.

وقال علي هبة، عبر تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الصديق والأخ وابن العم مسلي لا يقبل النصيحة، أكملت سنة وستة أشهر دون تواصل معه، لأنه في يوم من الأيام نصحته بأن خروج اللاعب تاليسكا للظهور الإعلامي قبل مباراة الاتحاد بخمسة أيام خطأ وانتقدته، فرد (مو شغلك)، وبعد مواجهة الهلال قاريًا الموسم الماضي تحدثت عن أخطاء موجودة في النصر وحذرت من الإطاحة به من قبل الهلال من الدوري والكأس بنتائج كبيرة، وبعدها بأسبوعين واجه النصر الهلال وخسر".

وأضاف: "تشكيل النصر لا يتناسب مع فريق يشكل من جديد، مسلي ليس المشكلة، هو لبى مطالب الجماهير بنسبة 95%، أحضر مدربا يتمناه أي ناد خليجي وأحضر عناصر على أعلى مستوى من أوسبينا وكونان وغيرهما، لكن الإصابات ضربت الفريق، الأمور كانت فوق طاقة رئيس أحضر مدرب عالمي ولاعبين، هو نجح على مستوى التعاقدات والحفاظ على حقوق النادي قضائيا وأخضع الاتحاد والهلال".

واختتم علي هبة حديثه، قائلا: "حتى إن رحل مسلي وحضر مدرب جديد، ما يحدث في النصر غير طبيعي، يجب أن يكون هناك مجلس إدارة مستقل، في الهلال فهد بن نافل لا يعلم بالأمور الفنية ولا يعرف التسلل، هناك إدارة مستقلة مسؤولة عن إدارة الكرة في الهلال".

يذكر أن نادي النصر ينافس فقط على لقب دوري روشن السعودي، الموسم الجاري، ويحتل فيه المركز الثاني برصيد 53 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث عن المتصدر نادي الاتحاد، الذي خاض مباراة أقل أيضا.

المصدر: وسائل إعلام