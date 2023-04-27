ضربة موجعة لرونالدو والنصر.. 4 ركلات جزاء خلال مباراة ماراثونية من 110 دقائق (فيديو)

انتزع نادي الاتحاد فوزا ثمينا ومثيرا من ضيفه الشباب (2-1) في مباراة ماراثونية مثيرة جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك في قمة منافسات الجولة 24 لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وأحرز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفي أصحاب الأرض من ركلتي جزاء في الدقيقتين (18، و106).

بينما سجل كريستيان جوانكا هدف الشباب الوحيد عند الدقيقة 68 من ضربة جزاء أيضا.

بينما أضاع الغابوني أرون سالم بوبندزا مهاجم الشباب، ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من والوقت الأصلي للقاء الذي جرى في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

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وأشهر حكم الساحة الصربي سردجان يوفانوفيتش (37 عاما) البطاقة الحمراء في وجه مدافع الاتحاد زكريا هوساوي في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة التي استمرت 110 دقائق، بسبب احتساب ركلات الجزاء والعودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

وحقق نادي الاتحاد انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده إلى 59 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري بفارق 6 نقاط كاملة عن وصيفه النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بينما توقف رصيد الشباب عند 50 نقطة، وبقي في المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT