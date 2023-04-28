شاهد.. رونالدو يقطع صيامه

استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نغمة تسجيل الأهداف خلال مباراة فريقه النصر أمام ضيفه الرائد، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجولة الـ24 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وأحرز رونالدو هدف التقدم "للعالمي" بتسديدة رأسية رائعة مبكرا، بحلول الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة بداية اللقاء على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

‌🎥 هدف النصر الأول

⚽️ كريستيانو رونالدو

#️⃣ #النصر_الرائدpic.twitter.com/1y78vfcPV3 — دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023

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ونجح كريستيانو رونالدو (38 عاما) في قطع صيامه التهديفي، الذي لازمه في آخر ثلاث مباريات لنادي النصر، أمام كل من الهلال والفيحاء ضمن دوري "روشن"، وخرج من الدور قبل النهائي لكأس الملك، على يد الوحدة، ليخسر فريق "العالمي" في مواجهتين ويتعادل في واحدة.

ورفع النجم البرتغالي رصيده إلى 12 هدفا بقميص "العالمي" في الدوري وانفرد بالمركز الخامس في قائمة الهدافين.

بعد صيام رونالدو عن التهديف لثلاث مباريات، زعمت عدة تقارير صحفية، بأن رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، قال إنه تعرضه للخداع في صفقة النجم البرتغالي: "لقد تم خداعي مرتين فقط في حياتي، المرة الأولى كانت عندما طلبت 3 كبابات فأعطوني اثنتين فقط، والمرة الثانية كانت بتوقيعي مع كريستيانو رونالدو".

بيد أن المستشار الصحفي لنادي النصر، وليد المهيدب، قد فند هذه المزاعم، في اتصال تليفوني مع وكالة الأنباء الإسبانية، يوم أمس الخميس، بقوله: "التصريحات التي خرجت في الصحافة الإسبانية من مصدر على موقع Arabia News 50 زائفة وغير صحيحة، شكلا ومضمونا".

وأشار إلى أن رئيس النادي لم يجر مقابلات صحفية مؤخرا، وحذر من أنه لا يوجد موقع سعودي يدعى "Arabia News 50"، وهو المصدر الذي اعتمدت عليه وسائل إعلام لنقل الخبر.

المصدر: RT