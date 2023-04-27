مهاجم الوحدة يوجه اتهامين لكريستيانو رونالدو

كشف الفرنسي جان دافيد بوغال مهاجم نادي الوحدة، كواليس موقف صادم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر، بعد اللقاء بينهما، في الدور قبل النهائي لكأس الملك السعودي.

وقاد بوغال نادي الوحدة للإطاحة بالنصر، بفوزه عليه في عقر داره بهدف سجله المهاجم الفرنسي نفسه، عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي، على ملعب "مرسول بارك".

وضرب نادي الوحدة موعدا في المباراة النهائية، مع فريق الهلال الذي أطاح بدوره بنادي اتحاد جدة.

وحدة لا يغلبها غلاب 🫡

جاب التأهل من أول بارك 🏆🏟️#النصر_الوحده#أغلى_الكؤوسpic.twitter.com/yGOkJm1ntk — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) April 24, 2023

وقال جان دافيد بوغال عبر قناة "ليكيب الفرنسية": "لقد أصابني رونالدو بخيبة أمل، ففي نهاية المباراة، قلت له إنني معجب به كثيرا، وطلبت قميصه".

وأضاف المهاجم الفرنسي "لكن رونالدو صافحني دون أن ينظر إلي، ورد علي بنبرة مهينة وفظيعة للغاية".

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أشار اللاعب البالغ من العمر 31 عاما: "لقد فوجئت قليلا بسلوك رونالدو، رغم أنني أتفهم تماما خيبة أمله بعد خسارة فريقه في المباراة، لقد كان غاضبا للغاية، ولم يتوقف عن الصراخ في وجه زملائه بالفريق".

وأثار كريستيانو رونالدو (38 عاما) ضجة كبيرة بتصرفاته خلال الفترة الأخيرة، بعد أن فشل في كسر صيامه التهديفي، إذ لم يزر الشباك في آخر ثلاث مباريات لنادي النصر، أمام كل من الهلال والفيحاء والوحدة، ليخسر فريق "العالمي" في اثنتين ويتعادل في واحدة، وذلك بعد تسجيله 11 هدفا في 11 مباراة بالدوري السعودي.

المصدر: وسائل إعلام