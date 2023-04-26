نادي النصر "الجريح" يتلقى ضربة موجعة أخرى

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا بحرمان نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد بسبب عدم سداد مستحقات مدربه السابق البرتغالي روي فيتوريا.

وذكرت المصادر، أن الـ"فيفا" قرر إيقاف نادي النصر عن التسجيل لفترة قيد واحدة بسبب عدم سداد مستحقات فيتوريا، المدير الفني السابق "للعالمي" والذي يتولى حاليا تدريب منتخب مصر لكرة القدم.

وقال الإعلامي أحمد الشيخي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انضم ‎النصر لقائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام، وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها لروي فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة، لينضم النصر لأندية أخرى من ضمنها الاتحاد والأهلي والشباب".

وأضاف: “قرارات المنع هذه ليست لصالح الكرة السعودية، خصوصا عندما تتعدد بالشكل الذي نشاهده حاليا، وبغض النظر عن كون هذه العقوبات ترفع بعد السداد".

وتولى روي فيتوريا تدريب نادي النصر مطلع عام 2019 في أول تجربة له خارج بلاده، واستطاع الفوز بالدوري السعودي ذلك الموسم، وبعدها قاد "العالمي" إلى الفوز بكأس السوبر السعودي على حساب نادي التعاون عام 2020.

وأقيل روي فيتوريا من منصبه في ديسمبر 2020، وتولى الموسم الماضي، تدريب سبارتاك موسكو الروسي، وأقيل في ذات الموسم، قبل أن يتولى تدريب منتخب مصر في يوليو من العام الماضي بعقد يمتد لمدة 4 أعوام.

ونجح ريكاردو جوميز محامي فيتوريا في كسب قضيته ضد النصر في المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، حيث يحق للمدرب الحصول على 8 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامات تأخير نظير إلغاء عقده وإقالته من منصبه.

المصدر: وسائل إعلام