فريق كريستيانو رونالدو الرابع يفوز على الأول

حقق فريق يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي (1-0)، في المباراة التي جمعتها مساء اليوم الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي بكرة القدم "يوروبا ليغ".

ويدين فريق "السيدة العجوز" بالفضل في انتصاره لمدافعه فيدريكو غاتي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 73 من زمن اللقاء على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي، بدأ مسيرته من فريق سبورتينغ لشبونة بالذات، حيث دافع عن ألوانه في الموسم (2002-2003)، كما دافع عن ألوان الفريق الإيطالي "البيانكونيري" لثلاثة مواسم خلال الفترة ما بين عامي (2018-2021)، إضافة إلى تمثيل فريقي مانشستر يونايتد في فترتين، وريال مدريد.

واقترب فريق يوفنتوس من التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، ولكن مهمته لن تكون سهلة في تحقيق ذلك، خاصة وأن الحسم سيكون على أرض سبورتينغ لشبونة وبين جماهيره على ملعب "خوسيه الفالادي - Estadio Jose Alvalade" في العاصمة لشبونة، في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

المصدر: RT