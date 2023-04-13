مانشستر يونايتد يحترق بـ"نيران صديقة"

فرض نادي إشبيلية التعادل على مضيفه مانشستر يونايتد في عقر داره (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين سجلهما لاعب خط الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر في الدقيقتين (14، و21) من زمن الشوط الأول.

وقلص الإسباني المخضرم خيسوس نافاز (37 عاما) الفارق لفريقه في الدقيقة 84، ومن ثم جاء هدف التعادل الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الإنجليزي هاري ماغواير خطأ في مرماه، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد".

وسيكون الحسم بعد هذا التعادل بين الفريقين في مباراة الإياب التي ستجمعهما يوم الخميس المقبل، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

المصدر: RT