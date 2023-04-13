روما يتلقى ضربة موجعة "مزدوجة" في هولندا

خسر فريق روما أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

ويعود الفضل في انتصار الفريق الهولندي للاعبه ماتس فيفر الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

وأهدر الإيطالي لورينزو بيليغريني فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بإضاعته ضربة جزاء.

وربما انبرى لورينزو بيليغريني لتنفيذ الركلة بعد تعرض زميله النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لإصابة عضلية مبكرا، بعد مرور 24 دقيقة فقط من البداية، ليخرج من ملعب "فينورد" ويحل محله زميله ستيفان الشعراوي.

وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، أن ديبالا دخل في حالة من البكاء عقب إصابته مباشرة، وأثناء خروجه للجلوس على مقاعد البدلاء.

وتابع أن ديبالا شوهد في حالة من الإحباط وهو يمسك الجزء العلوي من فخذه الأيمن، ليصبح مهددا بالغياب عن روما لعدة أسابيع، ليتلقى فريق العاصمة الإيطالية ضربة موجعة أخرى.

يذكر أن باولو ديبالا (29 عاما) شارك في 32 مباراة بقميص روما بجميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 15 هدفا، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

يذكر أن المواجهة ستتجدد بين فريقي روما وفينورد روتردام في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.

المصدر: RT