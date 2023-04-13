بالفيديو.. جمهور ريال مدريد يدعم فالفيردي على طريقته

شهدت مواجهة ريال مدريد لتشيلسي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال ردة فعل لمشجعي البلانكو على الأحداث الأخيرة للنجم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بعد حادثة السبت الماضي.

وقامت مجموعة من مشجعي ريال مدريد بالتعبير عن دعمها لفالفيردي، إثر الأزمة التي جرت بينه وبين أليكس باينا لاعب فياريال، عقب نهاية مواجهة الفريقين بالليغا.

ووقعت الحادثة خارج أسوار ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعد انتهاء المباراة بفوز الضيوف 3-2، حيث اعتدى فالفيردي باللكم على وجه بينا، ليقوم الأخير بتقديم شكوى رسمية للشرطة.

وحرصت مجموعة كبيرة على تحية اللاعب بعد ظهور اسمه على شاشة ملعب البرنابيو، قبل قمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال التصفيق بحرارة، وتكرر المشهد عند الدقيقة الـ15 من عمر المواجهة، حيث تم اختيار هذه الدقيقة، كون الرقم الذي يرتديه فالفيردي في ريال مدريد.

El Bernabéu corea el nombre de Fede Valverde. La afición madridista apoya al uruguayo tras la polémica contra Baena tras el partido del Villarreal pic.twitter.com/K5yqYfvU5P — GOAL España (@GoalEspana) April 12, 2023

AGREDIDO por Valverde



DIFAMADO por la prensa



INSULTADO por la afición del Real Madrid antes del partido con el Chelsea



Y Tebas,Rubiales y Aganzo CALLADOS



TREMENDO lo de Alex Baenapic.twitter.com/lzqfeNlUY1 — madridblaugrana (@madridblaugrana) April 12, 2023

وانتظر فالفيردي حتى نهاية المباراة أمام تشيلسي، وتوجه بالتحية إلى جمهور ريال مدريد.

وقام بنشر مجموعة صور من مواجهة تشيلسي، مرفقة بعبارات الشكر لجمهور الملكي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وعلق: "شكرا لكم شكرا من صميم قلبي.. أنتم تجعلون الليالي أكثر سحرا".

Gracias, gracias de corazón

Ustedes hacen que las noches sean más mágicas aún 🤍#HalaMadridpic.twitter.com/7mlgFOsfl3 — Fede Valverde (@fedeevalverde) April 12, 2023

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ورفض الأوروغوائي لاعب وسط ريال مدريد، نشر بيان بشأن واقعة اعتدائه على أليكس باينا، لاعب فياريال.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، طلب أشخاص كثيرون من فالفيردي الظهور للتعليق على الواقعة وإبراز وجهة نظره في الأحداث.

لكن اللاعب الأوروغوائي قرر عدم التحدث عن الموضوع والابتعاد عن الإعلام، لأنه كان يشعر بأن الأمر الأهم هو مباراة تشيلسي بدوري الأبطال، أنه في حال إصداره بيانا عن القضية سيؤذي زملاءه والنادي.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي+ وسائل الإعلام"