بعد أزمة المشاجرة.. زوجة فالفيردي ترد على لاعب فياريال

ردت مينا بونينو صديقة فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، على البيان الذي أصدره أليكس باينا لاعب فياريال، بعد اعتداء لاعب الملكي عليه، السبت الماضي، عقب مواجهة الفريقين بالليغا.

وذكرت العديد من التقارير أن فالفيردي انتظر أليكس باينا بجوار حافلة الفريق، وقال النجم الأوروغوائي للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

وخرج باينا خلال بيانه الرسمي يؤكد أنه عانى من الأكاذيب، وسيتخذ إجراءات قانونية لما حدث له والاتهامات التي تواجه عائلته بعد الواقعة.

🚨#ULTIMAHORA 🚨



✍ Contundente mensaje de Mina Bonino



🗣 "Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. No todo vale en la vida" pic.twitter.com/PP1eNdu5I0 — Diario AS (@diarioas) April 10, 2023

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وقالت مينا بونينو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بعد كل ما مررنا به، أنا أشعر بالألم لأنني اضطررت لقراءة بيان يزعم أننا نستغل الكارثة".

وأضافت: "هناك إله يرى كل شيء ويعرف الحقيقة، ونحن هادئون، لكنهم يفتحون جرحا لم يلتئم بعد، ولا يمكنني الحصول على السلام النفسي حتى يولد الطفل".

وزادت: "هناك حدود لا ينبغي تجاوزها، ليس كل شيء مسموح به في كرة القدم، وليس كل شيء مسموح به في الحياة".

وتابعت: "هناك حدود، والحد يصل إلى الألم المباشر الذي يمكن أن يتسبب فيه أي شخص. لست متحدثة باسم أي شخص".

وختمت: "أنا أنقل ألمي، وإذا كان هناك شخص لا يريد الحديث اليوم، فهذا لأنه لا يريد إعادة تجربة ما حدث مرة أخرى، وبالعكس، يريد إنهاء هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".

المصدر: "وسائل إعلام"