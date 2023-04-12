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أنشيلوتي يعد بـ"أمسية سحرية".. في مواجهة ريال مدريد وتشيلسي

الرياضة

أنشيلوتي يعد بـ
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يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" مساء اليوم الأربعاء في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي (63 عاما) المدير الفني لفريق ريال مدريد، هذه المواجهة الهامة ضد ضيفه تشيلسي، بالتشكيلة الأساسية التالية: 

1-  تيبو كورتوا

2- داني كارفاخال

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3- إيدير ميليتاو

4- دافيد آلابا

8- توني كروس

9- كريم بنزيما

10- لوكا مودريتش

12- إدواردو كامافينغا

15- فيديريكو فالفيردي

20- فينيسيوس جونيور

21- رودريغو.

في حين اختار الإنجليزي فرانك لامبارد (44 عاما) المدير الفني لفريق تشيلسي "البلوز"، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الفريق الملكي:

كيبا أريزابالاغا

ويسلي فوفانا

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تياغو سيلفا

كاليدو كوليبالي

رييس جاميس

نغولو كانتي

إنزو فرنانديز

ماثيو كوفاتشيتش

بينجامين تشايلويل

رحيم سترلينغ

جواو فيلكس.

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يذكر أن المتأهل من مواجهة فريقي ريال مدريد وتشيلسي سيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، مع الفائز من المواجهة بين الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني.

وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزا كبيرا على ضيفه بايرن ميونخ (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT 

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