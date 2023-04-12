شاهد.. هدف ريال مدريد بقدم "كابوس" تشيلسي

أثبت الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أنه كابوس الأندية الإنجليزية عامة وفريق تشيلسي خاصة، خلال المباراة بينهما مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل كريم بنزيما هدف السبق للفريق الملكي بحلول الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء بينهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأحرز بنزيما بذلك هدفه السادس في شباك فريق تشيلسي خلال 5 مباريات، والـ20 خلال 27 مباراة خاضها ضد الفرق الإنجليزية، ضمن دوري أبطال أوروبا.

كما رفع كريم بنزيما (34 عاما) رصيده إلى 16 هدفا في المباريات الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، البطولة التي فاز ريال مدريد بلقبها أربع مرات بين عامي (2014 و2018)، من ضمنها نهائي 2018 ضد ليفربول.

المصدر: RT