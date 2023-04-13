شاهد.. هدفي ريال مدريد في شباك تشيلسي وحالة طرد

كرم فريق ريال مدريد ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، بالعاصمة مدريد، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجمين الفرنسي كريم بنزيما والإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقتين (21، 74) على الترتيب.

وأكمل فريق تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه بينجامين تشايلويل عند الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي جرى في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

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ووضع فريق ريال مدريد، بعد هذا الفوز، قدما له في دور الثمانية الكبار للبطولة "التشامبيونز ليغ"، بالرغم من أن مباراة الإياب ستجري على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن، معقل تشيلسي، يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري.

وسيلعب المتأهل من مواجهة فريقي ريال مدريد وتشيلسي، في الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة، مع الفائز من المواجهة بين الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي تغلب بدوره على ضيفه بايرن ميونخ (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

المصدر: RT