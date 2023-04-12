كابوس الأندية الإنجليزية.. حفظ الله كريم بنزيما!

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد يشكل صداعا للأندية الإنجليزية، وذلك قبيل مواجهة تشيلسي مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" مساء اليوم في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين فريق ريال مدريد وضيفه تشيلسي، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشرت الموقع الرسمي لصحيفة "آس" مقالا، بعنوان: "حفظ الله كريم بنزيما"، مستعينا بالنشيد الوطني البريطاني واستبدلت جملة حفظ الله الملك بحفظ الله كريم بنزيما كناية عن تفوقه الدائم مع ريال مدريد ضد الفرق الإنجليزية.

وأشارت الصحيفة الإسباني الشهيرة، إلى أن المهاجم الفرنسي سجل 19 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 26 مباراة ضد الفرق الإنجليزية منها 5 أهداف في شباك تشيلسي في 4 مباريات خاضها ضمن دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحيفة فإن بنزيما يمتلك معدل تسجيل هدف كل 110 دقيقة ضد الأندية الإنجليزية.

🤕 Benzema es un dolor de cabeza para los equipos ingleses: les ha hecho 19 goles en 26 encuentros. Al Chelsea, cinco en cuatro con el Real Madrid. https://t.co/XT7baBzDDD — Diario AS (@diarioas) April 12, 2023

ولم يفوت مهاجم ريال مدريد أي فرصة لهز شباك تشيلسي، في ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي.

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وزار تشيلسي ملعب "سانتياغو برنابيو" مرتين من قبل، الأولى في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا موسم (2020-2021)، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسجل بنزيما هدف "الميرنغي".

أما الزيارة الثانية كانت في إياب الدور ربع النهائي للبطولة في الموسم الماضي (2021-2022)، والتي انتهت بفوز تشيلسي (3-2)، وسجل المهاجم الفرنسي الهدف الثاني للفريق الملكي.

وأحرز كريم بنزيما (34 عاما) 16 هدفا في المباريات الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، الذي فاز ريال مدريد بلقبها أربع مرات بين عامي (2014 و 2018)، من ضمنها نهائي 2018 ضد ليفربول.

المصدر: "as.com"