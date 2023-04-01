محرز وصلاح وجها لوجه في مواجهة "نارية" بين مانشستر سيتي وليفربول

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت، صوب ملعب "الاتحاد" الذي يستضيف مباراة قمة الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (11:30) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هذه الملحمة الكروية ضد ضيفه "الريدز" بالتشكيلة الأساسية التالية:

31- إيدرسون

5- جون ستونز

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25- مانويل أكانجي

3- روبين دياز

6- ناثان أكي

16- رودريغو

8- إلكاي غوندوغان

17- كيفن دي بروين

26- رياض محرز

10- جاك غريليش

19- جوليان ألفاريز.

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة ليفربول في الدوري الممتاز 📝#السيتيpic.twitter.com/smC6SUwsJk — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 1, 2023

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (55 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه السيتي:

1- أليسون بيكر

66- ترينت ألكسندر-أرنولد

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5- إبراهيما كوناتي

4- فيرجيل فان دايك

26- أندرو روبرتسون

3- فابينيو

14- جوردان هندرسون

19- هارفي إيليوت

11- محمد صلاح

18- كودي جاكبو

20- ديوغو جوتا.

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ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 61 نقطة (27 مباراة)، متأخرا بفارق 8 نقاط كاملة خلف أرسنال المتصدر.

في حين يشغل نادي ليفربول المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 42 نقطة، وتفصله 7 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: RT