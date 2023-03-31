شاهد.. محمد صلاح في إطلالة مميزة بملابس غير تقليدية

ظهر النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في إطلالة مميزة بملابس غير تقليدية، بعد مشاركته مع منتخب بلاده أثناء فترة التوقف الدولي، ضد مالاوي.

ونشر محمد صلاح صورا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، خلال عرضه لملابس إحدى الشركات الشهيرة في عالم الملابس الرياضية.

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يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) وصل إلى هدفه الـ51 مع منتخب بلاده بعد أن قاده للفوز مرتين على منتخب مالاوي، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، بإحرازه هدفين خلال المباراتين.

المصدر: "twitter/MoSalah"