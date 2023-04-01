مانشستر سيتي يفسد فرحة محمد صلاح (فيديو)

ألحق فريق مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بضيفه ليفربول (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في قمة مواجهات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم لفريقه ليفربول مبكرا في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

ولكن رد أصحاب الأرض جاء قاسيا، بإحرازهم أربعة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، والبلجيكي كيفين دي بروين، والألماني إلكاي جوندوجان، والإنجليزي جاك غريليش في الدقائق (27، 46، 53، 74) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد".

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وحقق مانشستر سيتي حامل اللقب، انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 64 نقطة حصدها من 28 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين المتصدر أرسنال، الذي يستضيف فريق ليدز يونايتد في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، مني نادي ليفربول بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 42 نقطة حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT