 
مباشر

ثمار صندوق الاستثمار السعودي.. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد

الرياضة

ثمار صندوق الاستثمار السعودي.. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد
Legion-Media /Owen Humphreys
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1u6

انتزع نادي نيوكاسل يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من ضيفه مانشستر يونايتد، بفوزه عليه بهدفين نظيفين مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 29 "للبريمير ليغ".

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين، جوزيف ويلوك، وكاليوم ويلسون في الدقيقتين (65، و88) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل.

إقرأ المزيد
أرسنال يواصل زحفه نحو الفوز بلقب طال انتظاره (فيديو)
أرسنال يواصل زحفه نحو الفوز بلقب طال انتظاره (فيديو)
إقرأ المزيد
مانشستر سيتي يفسد فرحة محمد صلاح (فيديو)
مانشستر سيتي يفسد فرحة محمد صلاح (فيديو)

وحقق نادي نيوكاسل يونايتد انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 50 نقطة، وتقدم إلى المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، متجاوزا فريق مانشستر يونايتد بفارق الأهداف.

وأصبح نادي نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على ملكيته في مطلع أكتوبر 2021، مقابل 409 ملايين دولار، منافسا قويا على المراكز المتقدمة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل.

المصدر: RT   

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا