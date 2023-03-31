الزمالك يواجه المريخ في مباراة "الوداع"

يختتم نادي الزمالك المصري مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بمواجهة ضيفه المريخ السوداني في "الديربي العربي" الذي يجمعهما مساء اليوم الجمعة، في القاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد القاهرة الدولي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة الختامية لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا (76 عاما)، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الجزائري:

16- محمد صبحي

39- سيد عبد الله نيمار

28- محمود حمدي الونش

36- حسام عبد المجيد

22- عبد الله الجمعة

12- محمد أشرف روقا

40- سيف جعفر

25- أحمد سيد "زيزو"

11- مصطفى شلبي

18- أحمد بلحاج

19- ناصر منسي.

بينما اختار البرازيلي هيرون ريكاردو (65 عاما) المدير الفني لنادي المريخ التشكيلة التالية لمواجهة مضيفه المصري:

محمد المصطفى

أليكس دا سيلفا

سيرجيو رافائيل

صلاح نمر

بخيت خميس

محمد الرشيد

وجدي عوض

محمد التكت

ماتيوس كوتيلو

رمضان عجب

باولو سيرجيو.

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ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد 4 نقاط، وودع البطولة الرسمية من الجولة الماضية، رفقة نادي المريخ السوداني صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

بينما يشغل فريقا الترجي الرياضي التونسي، وشباب رياضي بلوزداد المركزين الأول والثاني على سلم الترتيب، وضمنا تأهلهما إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

المصدر: RT