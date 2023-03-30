مرتضى منصور: ضحيت بحريتي من أجل كرامة الزمالك وجماهيره.. ورفضت 3 أشياء

عاد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، مساء يوم الخميس، إلى مقر النادي في ميت عقبة، وتحدث عن أسباب حبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ووجه مرتضى منصور الشكر لجماهير النادي وموظفيه وعماله، مكررا ما قاله عن 3 أشياء تم مساومته عليها حتى لا يتعرض للحبس.

وقال مرتضى منصور على هامش عودته إلى نادي الزمالك: "رفضت 3 أشياء، الأول تقسيط غرامة كهربا وقلت "على جثتي"، لأن هذا ليس مالي بل مال النادي وأعضاء الجمعية العمومية. الثاني هو نسيان قضية نادي القرن، وطلبت إعادة رفع اللافتات. والثالث أن أعتذر".

وأضاف "أقول لأعضاء الجمعية العمومية والجماهير، لاحظوا أن الأمور اشتعلت منذ أن قلت إن الزمالك نادي القرن بالبطولات. تعرضت للعزل والحبس، ولم أتغير فلا زلت كما أنا".

وأوضح "كان هناك حديث عن مبادرة للمصالحة بين الناديين الكبيرين (الزمالك والأهلي) تتضمن اعتذاري، أنا عن نفسي كرئيس مجلس إدارة الزمالك، أعتذر بأي صفة؟ بصفتي رئيس الزمالك. أنا ممثل لأعضاء الجمعية العمومية، إذا قيل لي أن أعتذر كمرتضى منصور فلن يصبح لكم (الجمعية العمومية) علاقة بالأمر".

وكشف رئيس الزمالك: "كان ردي على ذلك: معالي الوزير المحترم للأسف قرأت رسالتكم حالا. لن أقول هذا الكلام لا في لقاء تلفزيوني ولا بمفردي وعلى جثتي وحتى لو كلفني ذلك حياتي أو حريتي. أنا لن أعتذر ولن أتحدث في هذا الموضوع مرة أخرى وهذه كلمتي الأخيرة. الموضوع زاد عن حده وتاريخي لا يسمح لي بهذا الاعتذار المهين".

وتابع "ضحيت بحريتي من أجل كرامة النادي وأعضائه وجماهيره. لم أخطئ في حق أحد، ومع ذلك لا أريد الحديث عما سبق".

وواصل "رئيس النادي وفر كل شيء. لا يوجد لاعب يدين له الزمالك بجنيه واحد. من داخل محبسي وجهت بدفع مستحقات كل اللاعبين".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته مخاطبا الأعضاء: "أنا كمرتضى منصور أعتذر؟ لا مشكلة بذلك، ولكن كرئيس لنادي الزمالك، هل ترضون بالاعتذار لرئيس النادي الأهلي"؟.

وخرج مرتضى منصور يوم الأحد الماضي، من السجن، بعد أن قضى فترة عقوبة بالحبس لمدة شهر واحد، نظرا لإدانته في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.

وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام