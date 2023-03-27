"مع دواعش وإخوان وكفار قريش".. مرتضى منصور يروي تفاصيل كواليس السجن (فيديو)

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، كواليس وتفاصيل قضائه فترة عقوبته بالحبس شهرا لاتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقال مرتضى منصور خلال مقطع فيديو نشره عبر منصاته، اليوم الاثنين إنه كان يتعامل في مركز الإصلاح والتأهيل كأي سجين ولم أعامل معاملة خاصة: أنا متعاملتش معاملة خاصة في السجن.

وأكد منصور أنه كان متواجدا مع باقي النزلاء الذين يقضون عقوبتهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، من انتماءات مختلفة، بقوله مازحا: "كان معايا في السجن إخوان مسلمين ودواعش وكفار قريش".

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وغادر مرتضى منصور يوم أمس الأحد، مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون بعد قضاء فترة عقوبته، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس.

المصدر: وسائل إعلام