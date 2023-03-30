4 مطالب رسمية بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

كشف المصري كمال شعيب، محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أصدرت 4 تقارير رسمية تطالب من خلالها بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادي.

وخرج مرتضى منصور يوم الأحد الماضي، من السجن، بعد أن قضى فترة عقوبة بالحبس لمدة شهر واحد، نظرا لإدانته في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

وكتب كمال شعيب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" اليوم الخميس: "هيئة المفوضين بمجلس الدولة تصدر 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور من مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلزام المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي".

وتابع "جاء ذلك في الدعاوى القضائية المرفوعة منا كوكيل عن كل من عبد الله جورج وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق وإبراهيم سعيد".

ولم تتضح الرؤية بشأن القرار النهائي الخاص بعزل مرتضى منصور من عدمه، بينما يتأهب الأخير لعقد مؤتمر صحفي يوم غد الجمعة.

وسيتناول مرتضى منصور خلال المؤتمر المرتقب، الحديث عن بعض قضايا نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، ومنها ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلفا للبرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا.

المصدر: وسائل إعلام