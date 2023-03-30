مرتضى يتوجه إلى مقر الزمالك اليوم

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، التوجه لمقر النادي في الساعة التاسعة مساء من اليوم الخميس، لمباشرة مهام عمله والقيام بجولة بين أعضاء النادي.

ويأتي قرار مرتضى منصور بالتوجه إلى مقر الزمالك، بعد خروجه يوم الأحد الماضي، من السجن، بعد أن قضى فترة عقوبة بالحبس لمدة شهر واحد، نظرا لإدانته في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

وسيتم السماح للقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة والصحفيين بالتواجد في مقر النادي بصورة طبيعة للاستفسار من رئيس النادي عن كافة الأمور.

ومن المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في العاشرة مساء غدا الجمعة بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام