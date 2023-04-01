من بوابة المريخ.. الزمالك يخرج بأسرع هدف في تاريخ دوري الأبطال (فيديو)

دخل لاعب نادي الزمالك المصري، مصطفى شلبي، تاريخ دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خلال مباراة فريقه أمام ضيفه المريخ السوداني الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، في القاهرة.

وسجل مصطفى شلبي أسرع هدف في تاريخ البطولة، وذلك عندما هز شباك المريخ بعد 11 ثانية فقط من انطلاق صفارة بداية "الديربي العربي" الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

سجل يا تاريخ

الزمالك الملكي يسجل أسرع هدف في تاريخ بطولة أبطال افريقيا بأقدام لاعبه مصطفى شلبي بعد مرور 11 ثانية من بداية المباراة💚 #الحمدلله_دائماً_وابداً#الزمالك_المريخpic.twitter.com/zxQKyroMnN — Dr.Islam Sakr (@islsaqr2006) March 31, 2023

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وحطم شلبي الذي انضم إلى صفوف الزمالك الصيف الماصي، قادما من إنبي، الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب الأنغولي تياغو أزولاو لنادي بترو أتليتكو في شباك ساجرادا أسبيرانسا خلال "الديربي" الأنغولي، ضمن دور المجموعات لدوري الأبطال أيضا، بعد مرور نحو 16 ثانية.

وكان فريقا الزمالك والمريخ قد تبددت أحلامهما في بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، قبل هذه الجولة، بعد أن انتزع الترجي الرياضي التونسي، وشباب رياضي بلوزداد المركزين الأول والثاني على سلم الترتيب، وضمنا تأهلهما إلى دور الثمانية الكبار مبكرا، قبل مواجهتهما المباشرة اليوم السبت،

المصدر: RT