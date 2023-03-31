الزمالك يهزم المريخ في الوقت بدل الضائع (فيديو)

اختتم نادي الزمالك المصري مشواره في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوز في الوقت القاتل من "الديربي العربي" على ضيفه المريخ السوداني الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، في القاهرة.

تقدم الزمالك بهدفين سريعين سجلهما كل من اللاعبين مصطفى شلبي، وناصر منسي في الدقيقتين (1 و3) على الترتيب.

سجل يا تاريخ

الزمالك الملكي يسجل أسرع هدف في تاريخ بطولة أبطال افريقيا بأقدام لاعبه مصطفى شلبي بعد مرور 11 ثانية من بداية المباراة💚 #الحمدلله_دائماً_وابداً#الزمالك_المريخpic.twitter.com/zxQKyroMnN — Dr.Islam Sakr (@islsaqr2006) March 31, 2023

ورد الضيوف بثلاثة أهداف متتالية بواسطة كل من اللاعبين، رمضان عجب، والجزولي نوح، وباولو سيرجو لويز في الدقائق (7، 48، 56) على الترتيب

ولكن ناصر منسي عاد وأدرك التعادل بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 64، ومن ثم اقتنص هدف الفوز الرابع لفريقه في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي، ليوقع على الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك".

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واحتل نادي الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد 7 نقاط، وودع البطولة رسميا من الجولة الماضية، رفقة نادي المريخ صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

بينما يشغل فريقا الترجي الرياضي التونسي، وشباب رياضي بلوزداد المركزين الأول والثاني على سلم الترتيب، قبل مواجهتهما المباشرة غدا السبت، وكان قد ضمنا تأهلهما إلى الدور ربع النهائي للبطولة مبكرا.

المصدر: RT