رسميا حسم الجدل.. الـ"كاف" يعلن موعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي، اليوم الخميس، إقامة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 في كوت ديفوار.

وتستضيف كوت ديفوار "ساحل العاج" نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، حيث سبق أن استضافت نسخة 1984، التي توج بلقبها منتخب الكاميرون.

وحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بذلك الجدل المثار حول موعد كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبا.

وستكون هذه هي ثالث نسخة تشهد مشاركة 24 منتخبا في النهائيات، بعد "مصر 2019"، و"الكاميرون 2021".

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة في سبتمبر 2023، وسيتم تأكيد الموعد والمكان في وقت لاحق.

وعانى الـ"كاف" من التخبط في وضع أجندة أهم بطولاته، حيث أعلن أنها ستقام صيفا، ونفذ الاقتراح في البطولة التي استضافتها مصر قبل 4 أعوام.

ولكن بسبب الظروف المناخية الخاصة بقارة إفريقيا، عادت البطولة مجددا لتقام في الشتاء، عندما استضافتها الكاميرون أوائل العام الماضي 2022.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق عن إقامة كأس الأمم في الأعوام الفردية، وطبق الاقتراح في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

إلا أنه بسبب جائحة كورونا وعدد آخر من المستجدات عادت بطولة القارة السمراء، مجددا لتقام في الأعوام الزوجية سواء في 2022 أو 2024.

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وستقام البطولة على مدار 4 أسابيع بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل لدور الـ16 أول منتخبين في كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ6.

وضمنت 6 منتخبات تأهلها مبكرا إلى النسخة القادمة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، إضافة إلى منتخب كوت ديفوار باعتباره البلد المضيف.

فقد تأهل كل من منتخبات المغرب، الجزائر، السنغال (حامل اللقب)، تونس، جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، إلى نهائيات البطولة مبكرا قبل جولتين من انتهاء التصفيات.

المصدر: وسائل إعلام