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مصر تخرج بفوز تاريخي من ملعب مالاوي (فيديو)

الرياضة

مصر تخرج بفوز تاريخي من ملعب مالاوي (فيديو)
Globallookpress /Ahmed Gomaa
الصورة من الأرشيف
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ألحق المنتخب المصري هزيمة ساحقة بمضيفه منتخب مالاوي، في عقر داره (4-0) في اللقاء الذي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وحملت رباعية منتخب "الفراعنة" بصمة كل من اللاعبين، طارق حامد، وعمر مرموش، ومحمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، في الدقائق (4، 16، 20، 50) على الترتيب.

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وحقق منتخب مصر بذلك انتصاره الأول على مالاوي في ملعبه، والثاني على التوالي في هذه التصفيات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويستعيد صدارة ترتيب المجموعة الرابعة (D) بفارق الأهداف من وصيفه الغيني، الذي تغلب بدوره على نظيره الإثيوبي (3-2) في عقر داره، مساء أمس الاثنين، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، مني منتخب مالاوي بالهزيمة الثالثة على التوالي، مقابل فوز واحد حققه في الجولة الأولى، وتوقف رصيده عند 3 نقاط، ويقبع في قاع الترتيب. 

المصدر: RT 

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