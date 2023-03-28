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"خذ وهات".. هدف بقدم محمد صلاح بعد جملة تكتيكية رائعة (فيديو)

الرياضة

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وصل النجم المصري محمد صلاح إلى هدفه الـ51 مع منتخب بلاده خلال مباراته أمام مضيفه منتخب مالاوي يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم الثالث "للفراعنة" بحلول الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى، وذلك بعد كرة بينية بطريقة "خذ وهات" مع زميله المهاجم مصطفى محمد.

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يذكر أن محمد صلاح (29 عاما) هز شباك مالاوي في الدقيقة 20 بالذات، من عمر مباراة الذهاب أيضا، التي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضي، على استاد "الدفاع الجوي" بالقاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات "كوت ديفوار 2023".

المصدر: RT 

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