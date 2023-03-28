 
مباشر

"من مدفع رمضان".. مصر تصعق مالاوي بهدف "صاروخي" (فيديو)

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v0oh

أحرز اللاعب المصري طارق حامد باكورة أهدافه مع منتخب بلاده خلال مباراته أمام مضيفه منتخب مالاوي اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

وسجل طارق حامد هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" مبكرا في الدقيقة الرابعة من انطلاق صفارة بداية اللقاء، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد، ليوقع لاعب خط الوسط المخضرم (34 عاما) على هدفه الدولي الأول خلال مشواره مع منتخب بلاده حتى الآن.

إقرأ المزيد
مصر لفك
مصر لفك "سحر" ملعب مالاوي.. الموعد والتشكيلة الأساسية
إقرأ المزيد
مصر تخرج بفوز تاريخي من ملعب مالاوي (فيديو)
مصر تخرج بفوز تاريخي من ملعب مالاوي (فيديو)

المصدر: RT

  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا