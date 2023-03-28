"من مدفع رمضان".. مصر تصعق مالاوي بهدف "صاروخي" (فيديو)

أحرز اللاعب المصري طارق حامد باكورة أهدافه مع منتخب بلاده خلال مباراته أمام مضيفه منتخب مالاوي اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

وسجل طارق حامد هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" مبكرا في الدقيقة الرابعة من انطلاق صفارة بداية اللقاء، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد، ليوقع لاعب خط الوسط المخضرم (34 عاما) على هدفه الدولي الأول خلال مشواره مع منتخب بلاده حتى الآن.

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المصدر: RT