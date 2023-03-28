"من مدفع رمضان".. مصر تصعق مالاوي بهدف "صاروخي" (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v0oh
أحرز اللاعب المصري طارق حامد باكورة أهدافه مع منتخب بلاده خلال مباراته أمام مضيفه منتخب مالاوي اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.
وسجل طارق حامد هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" مبكرا في الدقيقة الرابعة من انطلاق صفارة بداية اللقاء، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد، ليوقع لاعب خط الوسط المخضرم (34 عاما) على هدفه الدولي الأول خلال مشواره مع منتخب بلاده حتى الآن.
هدف طارق حامد في مرمى مالاوي#منتخب_مصر#مصر#مصر_مالاويpic.twitter.com/p0Xz36Zzxg— ITTI8N (@itti8n_) March 28, 2023
المصدر: RT