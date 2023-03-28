مصر لفك "سحر" ملعب مالاوي.. الموعد والتشكيلة الأساسية

يحل منتخب مصر ضيفا اليوم الثلاثاء، على منتخب مالاوي، في الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وسيبدأ البرتغالي روي فيتوريا (52 عاما) المدير الفني لمنتخب مصر، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب مالاوي، على ملعبه، الذي لم يشهد فوز "الفراعنة" حتى الآن:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي

لخط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

لخط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو

لخط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.

🔴 | روي فيتوريا يُعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة مالاوي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024" 🇪🇬 pic.twitter.com/WMnvfsz8yy — EFA.eg (@EFA) March 28, 2023

وفاز منتخب مصر على ضيفه منتخب مالاوي (2-0) في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضي، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات "كوت ديفوار 2023".

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وأحرز هدفي منتخب "الفراعنة" كل من النجم المهاجم محمد صلاح، ولاعب خط الوسط عمر مرموش في الدقيقتين (21، 90) على الترتيب.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن منتخب غينيا، الذي فاز على مضيفه الإثيوبي (3-2) يوم أمس الاثنين ضمن الجولة الرابعة.

ويشغل منتخب مالاوي المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الإثيوبي التي تراجع إلى المركز الرابع الأخير.

المصدر: RT