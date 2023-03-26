لأول مرة منذ فترة طويلة.. عزف النشيد الروسي في البطولات الدولية

حصلت الروسية أناستاسيا ديمورتشيان على الميدالية الذهبية لبطولة العالم للملاكمة للسيدات اليوم الأحد، ضمن بطولة العالم للملاكمة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وفازت الملاكمة الروسية على الأسترالية فرانسيس سكوت كاي، في النزال النهائي، الذي جمعهما في فئة وزن ما دون 70 كغم.

اعترفت ديمورتشيان البالغة من العمر 18 عاما، بأنها سعيدة بسماع النشيد الروسي أثناء مراسم توزيع الميداليات، وبالرغم من ذلك فلم يخلو الأمر من الأخطاء من قبل المنظمين هذه المرة أيضا، فقد وضع تم عزف مقطع من حفل تشايكوفسكي الأول.

وحصدت أناستاسيا ديمورتشيان الميدالية الثالثة لروسيا، بعد فضية ناتاليا سيتشوغوفا، وبرونزية ديانا بياتاك.

وتعتبر بطولة العالم للملاكمة للسيدات في نيودلهي بمثابة نفس حقيقي للروس، فقد أصبحت أول مسابقة في عام 2023، من دون قيود على الرياضيين الروس.

وتم السماح لروسيا المشاركة في هذه البطولة تحت علمها وبنشيدها، الأمر الذي لم يرق للكثيرين، فقد قاطعت 11 دولة في وقت واحد البطولة، بما في ذلك بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: RT