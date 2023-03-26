"الطرزان الأصهب" الروسي داتسيك يهزم البرازيلي سانتوس في 57 ثانية (فيديو)

حقق الروسي فياتشيسلاف داتسيك فوزا سريعا على البرازيلي جيرونيمو دوس سانتوس في النزال الذي جمعهما بقواعد رياضة الكيك بوكسينغ ضمن بطولة "Ural FC 2" بمدينة سامارا الروسية.

وتمكن المقاتل الروسي الملقب بـ "الطرزان الأصهب"، من اسقاط منافسه على الحلبة مرتين خلال 57 ثانية، قبل أن يعلن البرازيلي انسحابه من النزال، وتلقيه إصابة قوية في كتفه الأيمن.

وخاض فياتشيسلاف داتسيك البالغ من العمر 43 عاما، نزاله الأول في العام الحالي، بعد انسحابه من نزاله أمام الملاكم البرازيلي ساولو كافالاري، في ديسمبر 2022، ضمن بطولة "Hardcore Boxing"، بسب كسر في الإصبع.

ومن المقر أن يخوض المقاتل الروسي المثير للجدل، مواجهة في الأسبوع المقبل ضد الملاكم الأمريكي كيفن جونسون بقواعد الملاكمة.

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يذكر أن فياتشيسلاف داتسيك خرج من السجن في نهاية فبراير 2016، بعد 12 عاما قضاها وراء القضبان بجريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة.

وخاض عدة نزالات منذ ذلك الحين بقواعد الملاكمة والكيك بوكسينغ الفنون القتالية المختلطة (MMA)، أبرزها فوزه على جيف مونسون الأمريكي الأصلي في النزال الذي جمعهما، في مطلع أغسطس 2022، بالعاصمة موسكو، وذلك ضمن دورة "REN TV Fight Club"، بقواعد الفنون القتالية المختلطة.

وتفوق داتسيك الملقب بـ "الطرزان الأصهب"، على جيف مونسون (52 عاما) الملقب بـ "رجل الثلج" والأمريكي الأصل الحاصل على الجنسية الروسية في عام 2018، في الجولات الثلاث، وفاز بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع، بواقع: (29-28، 29-28، 29-28).

بينما تعرض "الطرزان الأصهب" الروسي لهزيمة ساحقة أمام الفرنسي، جيروم لي بانير، بالضربة القاضية في الجولة من النزال الذي جمعهما عام 2019، ضمن بطولة TNA للكيك بوكسينغ.

المصدر: "russian.rt.com"