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الحسناء الروسية يانا سانتوس تسقط أمام المقاتلة الأمريكية المخضرمة هولم (فيديو)

الرياضة

الحسناء الروسية يانا سانتوس تسقط أمام المقاتلة الأمريكية المخضرمة هولم (فيديو)
Globallookpress / Louis Grasse
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خسرت الروسية يانا كونيتسكايا (سانتوس)، أمام الأمريكية هولي هولم في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد ضمن دورة "UFC on ESPN 43" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وسيطرت المقاتلة الأمريكية المخضرمة على مجريات النزال، الذي جرى في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، وتمكنت من الفوز بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع، بواقع (30-26، 30-27، و30-27) نقطة.

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وتعرضت يانا كونيتسكايا، البالغة من العمر 33 عاما، للهزيمة السابعة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا، إضافة إلى مواجهة واحدة انتهت من دون نتيجة.

بينما حققت هولي هولم (41 عاما) انتصارها الخامس عشر خلال مسيرتها الاحترافية، حتى الآن، منها 8 بالضربة القاضية و7 بالنقاط، مقابل 6 هزائم.

المصدر: RT 

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