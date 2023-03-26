الحسناء الروسية يانا سانتوس تسقط أمام المقاتلة الأمريكية المخضرمة هولم (فيديو)

خسرت الروسية يانا كونيتسكايا (سانتوس)، أمام الأمريكية هولي هولم في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد ضمن دورة "UFC on ESPN 43" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وسيطرت المقاتلة الأمريكية المخضرمة على مجريات النزال، الذي جرى في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، وتمكنت من الفوز بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع، بواقع (30-26، 30-27، و30-27) نقطة.

Holly Holm is putting it on Yana Santos 🔥#UFCSanAntonio



pic.twitter.com/C0VXfmV7b8 — Combat Sports UK (@CombatSportsUK) March 26, 2023

UFC fighter Holly Holm calls for an end to the sexualization of children.

Holm spoke after defeating Yana Santos via unanimous decision. pic.twitter.com/5DFw78WC8h — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) March 26, 2023

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وتعرضت يانا كونيتسكايا، البالغة من العمر 33 عاما، للهزيمة السابعة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا، إضافة إلى مواجهة واحدة انتهت من دون نتيجة.

بينما حققت هولي هولم (41 عاما) انتصارها الخامس عشر خلال مسيرتها الاحترافية، حتى الآن، منها 8 بالضربة القاضية و7 بالنقاط، مقابل 6 هزائم.

المصدر: RT