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المقاتلة غراسو تخنق الحسناء شيفتشينكو وتحرم الجمهور من رقصة "الرصاصة".. (فيديو)

الرياضة

المقاتلة غراسو تخنق الحسناء شيفتشينكو وتحرم الجمهور من رقصة
AFP /Legion-Media
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أخفقت بطلة العالم لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) في فئة وزن "الذبابة"، فالنتينا شيفتشينكو، في الدفاع عن لقبها للمرة الثامنة على التوالي.

وخسرت شيفتشينكو، أمام منافستها المكسيكية أليكسا غراسو بحركة الخنق من الخلف، في النزال ضمن بطولة "UFC 285" للفنون القتالية المختلطة، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

واستغلت غراسو هفوة ارتكبتها فالنتينا شيفتشينكو أثناء محاولة توجيه ضربة بالقدم مع الدوران، لتنقض عليها المقاتلة المكسيكية من الخلف وتجبرها على الاستسلام بحركة الخنق في الجولة الرابعة للنزال.

يذكر أن القرغيزية الملقبة بـ"الرصاصة" خسرت بعد دفاعها سبع مرات عن لقبها بنجاح، وكانت بعد فوزها، تقدم عرضا لرقصة شهيرة من فولكلور شعوب القوقاز وتسمى "لزغينكا" كونها من أصول روسية وولدت في قرغيزستان، وتلعب تحت راية بيرو.

ومنيت فالنتينا شيفتشينكو، البالغة من العمر 34 عاما، بالهزيمة الثالثة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 23 انتصارا، ودافعت عن لقبها للمرة السابعة في فئة وزن "الذبابة".

في المقابل، حققت أليكسا غراسو (29 عاما) الانتصار السادس عشر في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم، وتوجت لأول مرة بلقب بطلة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

المصدر: RT 

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