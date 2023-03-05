المقاتلة غراسو تخنق الحسناء شيفتشينكو وتحرم الجمهور من رقصة "الرصاصة".. (فيديو)

أخفقت بطلة العالم لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) في فئة وزن "الذبابة"، فالنتينا شيفتشينكو، في الدفاع عن لقبها للمرة الثامنة على التوالي.

وخسرت شيفتشينكو، أمام منافستها المكسيكية أليكسا غراسو بحركة الخنق من الخلف، في النزال ضمن بطولة "UFC 285" للفنون القتالية المختلطة، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

#AndNew Alexa Grasso submits Valentina Shevchenko in the fourth round to capture the UFC flyweight championship. 😱



Mexico has their FIRST EVER female UFC champion. 🇲🇽 🏆 #UFC#MMApic.twitter.com/RtCCEJmprw — Women's MMA Rankings (@WMMARankings) March 5, 2023

واستغلت غراسو هفوة ارتكبتها فالنتينا شيفتشينكو أثناء محاولة توجيه ضربة بالقدم مع الدوران، لتنقض عليها المقاتلة المكسيكية من الخلف وتجبرها على الاستسلام بحركة الخنق في الجولة الرابعة للنزال.

Alexa Grasso, nueva campeona de UFC tras vencer a Valentina Shevchenko por Sumisión (mataleón) a los 4:34 del Round 4. pic.twitter.com/ExEXuTM1We — MMA Team (@MMATeam100) March 5, 2023

يذكر أن القرغيزية الملقبة بـ"الرصاصة" خسرت بعد دفاعها سبع مرات عن لقبها بنجاح، وكانت بعد فوزها، تقدم عرضا لرقصة شهيرة من فولكلور شعوب القوقاز وتسمى "لزغينكا" كونها من أصول روسية وولدت في قرغيزستان، وتلعب تحت راية بيرو.

ومنيت فالنتينا شيفتشينكو، البالغة من العمر 34 عاما، بالهزيمة الثالثة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 23 انتصارا، ودافعت عن لقبها للمرة السابعة في فئة وزن "الذبابة".

في المقابل، حققت أليكسا غراسو (29 عاما) الانتصار السادس عشر في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم، وتوجت لأول مرة بلقب بطلة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

المصدر: RT