أقوى مقاتل في (UFC) يعود بعد 3 سنوات ويطفئ الأنوار على البطل خلال دقيقتين (فيديو)

ألحق المقاتل الأمريكي جون جونز هزيمة ساحقة بخصمه الفرنسي سيريل غان، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في فئة الوزن الثقيل، ضمن بطولة "UFC 285" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتمكن جونز من "إطفاء الأنورا" على المقاتل الفرنسي بخنق خلال دقيقتين وبضع ثوان فقط، من عمر النزال الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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وخاض جونز أول نزال له بعد غياب لمدة ثلاث سنوات عن حلبات القتال، وحقق الانتصار الخامس عشر في المواجهات على لقب البطل محطما بزلك رقمه الشخصي، وأصبح ثامن بطل في وزنين مختلفين لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وحقق جون جونز (35 عاما) بذلك انتصاره السادس والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة، وانتهى نزال من دون نتيجة.

في المقابل، مني سيريل غان، البالغ من العمر 32 عاما، بالهزيمة الثاني في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا.

المصدر: "russian.rt.com"