وفاة المقاتل الروسي محمد علي في أمريكا

توفي رياضي الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي محمد علي سعيدوف، لإصابة بنزيف في المخ أثناء حصة تدريبية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" عن أحد أفراد فريق المقاتل، قوله: "أصيب محمد علي أثناء مواجهة للتدريب، وبدأ نزيف في المخ. كان في غيبوبة، ولم ينقذ حياته إلا بجهاز دعم الحياة. قال الأطباء في الليلة الماضية، إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، وأوقفوا جهاز دعم الحياة".

وترك محمد علي سعيدوف، الذي ولد في طاجيكستان عام 1994، وراءه أربعة أطفال.

وخاض المقاتل الروسين نزالين فقط خلال مسيرته الاحترافية، وفاز كليهما.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية