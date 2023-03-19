رد فعل جنوني.. مقاتل يفقد السيطرة ويهاجم الحكم في القفص (فيديو)

مني المقاتل البريطاني سام باترسون بهزيمة ساحقة أمام منافسه الإسرائيلي يانال أشموز في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 286" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط المقاتل الإسرائيلي خصمه على أرض الحلبة في بداية الجولة الأولى، بضربة قوية في الرأس، ومن ثم انهال عليه بالضربات المبرحة، ولم يتمكن سام باترسون من الدفاع عن نفسه ليتدخل الحكم ويوقف النزال الذي جرى في العاصمة لندن.

Yanal Ashmoz got me! Sam Patterson still thinks he's fighting after ko/tko. Originally I thought it was an early stoppage. It wasn't. #ufc283prelims#ufc283https://t.co/Ow8Dy6PBJnpic.twitter.com/fEQ0zhMOf4 — Just ripped a bong hit with my bear Ted (@stonedagainbro) March 18, 2023

وبعد إيقاف النزال أراد الحكم مارك جودارد مساعدة المقاتل البريطاني للجلوس على المقعد، ولكن الأخير في حالة هستيرية وفقدان للسيطرة على نفسه، حاول مصارعة الحكم، قبل أن يتدخل فريقه.

Sam Patterson got rocked so bad he continued to defend himself for over a minute after waking up #UFC286pic.twitter.com/PnTbghjhA8 — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) March 18, 2023

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وخاض سام باترسون (26 عاما) أول نزال رسيم له تحت رعاية "UFC" وتعرض لأول هزيمة بعد 10 انتصارات متتالية منذ عام 2017 في مختلف اتحادات الفنون القتالية المختلطة (MMA)، والثانية خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 13 انتصارا.

بينما حقق يانال أشموز(27 عاما) انتصاره السابع على التوالي خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة.

المصدر: "sportbox.ru"