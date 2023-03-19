بعد تسريب فيديو حميمي له مع رجل.. مقاتل "UFC" يرد

أعلن رياضي ألعاب الفنون القتالية المختلطة "MMA"، الأمريكي جيف مولينا، أنه ثنائي الميول الجنسي، بعد تسريب مقطع فيديو حميم له مع رجل أثار تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مولينا البالغ من العمر 25 عاما، في "تغريدة" عبر صفحته على موقع "تويتر": "ليست الطريقة التي أردت القيام بها ولكن سلبت مني فرصة القيام بذلك عندما سأكون مستعدا.. لقد حاولت الحفاظ على خصوصية حياتي عن وسائل التواصل الاجتماعي".

وانتقد مولينا الشخص الذي قام بنشر الفيديو، قائلا: "إلى الشخص المضطرب الفظيع الذي قرر نشر هذا.. أتمنى أن يكون الأمر استحق ذلك".

ويذكر أن لجنة نيفادا الرياضية أوقفت مولينا في يناير الماضي، بسبب مزاعم مشاركته المحتملة في المراهنة على أحد نزالات "UFC"، وذلك فقا لمواقع "MMA Fighting and Mixed Martial Arts"، وعليه لم يحدد اتحاد "UFC" أي نزالات له، بانتظار التحقيقات.

المصدر: وكالات