المقاتل الأمريكي غايتجي يشوّه وجه الأذربيجاني فيزيف (فيديو)

فاز المقاتل الأمريكي جاستن غايتجي على الأذربيجاني رافايل فيزيف في النزال الرئيسي لبطولة "UFC 286" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في لندن.

وواجه غايتجي صعوبة وشراسة من قبل المقاتل الأذربيجاني الذي تقدم إلى الأمام بالرغم من تلقيه الكثير من الضربات القوية وقطع وكدمات كبيرة في الوجه نتيجة هذه الضربات، ولكنه واصل المقاومة حتى النهائية، وخسر بالنقاط، بنتيجة: (28-29، 28-29، 28-28).

This picture was worth it 😅 pic.twitter.com/uJ8GVI17EB — Rafael “Ataman” Fiziev (@RafaelFiziev) March 19, 2023

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وحقق جاستن غايتجي (34 عاما) بذلك انتصاره الرابع والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 4 هزائم.

في المقابل، مني رافايل فيزيف، البالغ من العمر 30 عاما، بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 انتصارا.

المصدر: RT