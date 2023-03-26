المغربية خديجة المرضي تتوج بطلة للعالم للملاكمة

فازت المغربية خديجة المرضي بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للملاكمة للسيدات مساء اليوم الأحد، ضمن البطولة المقامة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتمكنت البطلة خديجة المرضي الفوز على منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا لازات، في النزال النهائي، لفئة وزن فوق 81 كلغ.

وسبق لخديجة المرضي البالغة من العمر 32 عاما، أن فازت ببرونزية بطولة العالم 2019، ثم الفضية في العام الماضي، في تركيا.

بينما حصلت كل من الملاكمة الروسية ديانا بياتاك والأذربيجانية أينور رضاييفا على الميدالية البرونزية.

المصدر: "hespress.com"